TKBB yayınlarına bir yenisini daha ekledi

Türkiye’de katılım bankacılığının anlatılması, gelişmesi ve tabana yayılması konusunda faaliyette bulunan Türkiye Katılım Bankaları Birliği, “Yaşayan ve Gelişen Katılım Bankacılığı” kitabını literatüre kazandırdı.

Katılım bankalarının hak ve menfaatlerini savunmak, sistemin doğru ve güvenilir şekilde işleyişini sağlamak ve sektördeki nitelikli iş gücünü arttırma rolü kapsamında Türkiye Katılım Bankaları Birliği, üniversitelerin araştırma enstitüleri, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarındaki derslerde okutulmak üzere “Yaşayan ve Gelişen Katılım Bankacılığı” adlı yayınını okuyucularıyla buluşturuyor.

Teori ve pratiği bir araya getiren alanında uzman 32 akademisyen ve uygulamacıdan oluşan yazar kadrosuyla hazırlanan kitap toplamda 14 bölümden oluşuyor. Katılım bankacılığı alanında kaynak eser olması amaçlanan kitap; son 35 yıldır Türkiye finans sektörünün içerisinde yer alan ve kamuoyu tarafından yakın ilgiyle takip edilen katılım bankacılığını anlatıyor.

Eser, katılım bankacılığının temel ilkelerini, ekosistemini, mevzuat ve hukuki altyapısını, akitlerini, kurumsal yönetimini, para ve sermaye piyasası ürünlerini, tekafül sistemini, risk yönetimini, muhasebe uygulamalarını ve kalkınmadaki rolünü detaylı olarak ele alıyor. Okurlar, 400 sayfalık kitaba ve bölümlerin sunumlarına TKBB’nin web adresinden ulaşabilirler.