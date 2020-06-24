TKBB Danışma Kurulu Üyesi Hazıroğlu: İstanbul, faizsiz finansın başkenti olmalı
Eski Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Danışma Kurulu Üyesi Temel Hazıroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıkladığı İstanbul Finans Merkezi’nin sağlayacağı avantajlarla, İstanbul’u dünyada faizsiz finansın merkezi haline getirme hedefinin son derece önemli ve yerinde bir düşünce olduğunu belirtti.
Hazıroğlu şunlara dikkati çekti: “İslam dünyasının kendini gelmesi ve çağdaş dünyaya bir ses ve soluk getirmesi her şeyden önce konsolide olması ile direkt ilintilidir. Bu noktada ekonomi politik olarak İslam ülkelerinin kendi kendine yetmeleri ancak ve ancak her alanda olduğu gibi ekonomik alanda da birliktelik temin etmeleri ve bütün güçlerini birleştirip büyük ve kuvvetli bir dünya devleti ya da konfederasyonu olmaları ile mümkündür. Bunun başlama noktası da yeni bir ekonomi politik tasavvur ile birlikte, bir başkentler başkenti olan ve tarihsel olarak hiç susmadan konuşan İstanbul’un her alanda kendini hissettirmesidir.”