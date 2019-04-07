Tjaronn Chery Sivas’ı boş geçmiyor

İstikbal Mobilya Kayserispor’un en golcü oyuncusu olan Tjaronn Chery, iki Sivasspor maçında da gol attı.

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Hollandalı futbolcusu Tjaronn Chery, 3-1 kazandıkları Sivasspor maçında 3 dakika içerisinde attığı 2 golle takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Atila Turan’ın 2 asistini de iyi değerlendirip topu rakip ağlara bırakan Chery, rakibin galibiyet umutlarını da yıktı.

Sivasspor maçının 30. ve 33.dakikalarda attığı 2 golle takımının galibiyetle ayrılmasında önemli rol oynayan Tjaronn Chery, ligin ilk yarısında Kayseri’de oynanan ve sarı kırmızılı takımın 2-0 kazandığı Sivasspor maçının 90. dakikasında da gol atmıştı.

9 golü oldu

Sezon başında Çin’in Guizhou Zhicheng takımından kiralık olarak transfer edilen 31 yaşındaki Chery, İstikbal Mobilya Kayserispor forması ile Süper Lig’de çıktığı 26 maçta 9 gol attı ve 3 asist yaptı.