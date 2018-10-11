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Yaman Tüzcet kimdir? Tiyatrocu Yaman Tüzcet hayatını kaybetti

Türk tiyatro dünyasının ünlü yönetmeni, oyun yazarı ve oyuncusu Yaman Tüzcet, uzun süredir yaşadığı Avustralya'da 76 yaşında hayatını kaybetti. Yaman Tüzcet yurt içinde ve yurt dışında bir çok filmde oynamıştı. Yaman Tüzcet'in rol aldığı Sosyete Şaban, Abuzer Kadayıf filmlerinden bazılarıydı. Peki Yaman Tüzcet kimdir? Yaman Tüzcet hastalığı neydi?

11 Ekim 2018 Perşembe 13:16
Yaman Tüzcet kimdir? Tiyatrocu Yaman Tüzcet hayatını kaybetti

Türk tiyatro dünyasının ünlü yönetmeni, oyun yazarı ve oyuncusu Yaman Tüzcet, uzun süredir yaşadığı Avustralya'da 76 yaşında hayatını kaybetti. Peki Yaman Tüzcet kimdir? Yaman Tüzcet hastalığı neydi?

Oyuncu Yaman Tüzcetin ölümünü eşi Günnur Tüzcet şu şekilde duyurdu. "Ben Günnur Tüzcet, üzülerek bildirmek isterim ki Sevgili esim Yaman Tüzcet bugün aramızdan ayrıldı.  Onu Istanbul'a getiriyorum. Istediği gibi evim dediği Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören yapılmasi için."

Peki Yaman Tüzcet kimdir?

1942 yılında İstanbul'da doğan Yaman Tüzcet, konservatuarda "Tiyatro" okudu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndan başlayarak birçok tiyatroda çeşitli roller oynadı. 1971-72'de TRT İstanbul Radyosu'nda "Yılbaşı Gecesi Özel Eğlence Programları"nı sundu. TRT için, 1976'da "Dolmuş Show" (4 bölüm) ve 1978'de "Minik Dünya"yı (15 bölüm) yazdı, sundu ve oynadı. 1979'da Avustralya'ya gitti. Melbourne'de 3 Avustralya tiyatrosunda oynadı. Ron Brown'un "The Jury" yapımında başrol oynadı. Birçok radyo, sahne, televizyon ve film çalışması yaptı.

1987'de Türkiye'ye döndü ve TRT 2'ye "Apti ile Fatoş" (26 bölüm) dizisini yazdı, dizide Ayşen Gruda ile başrolleri paylaştılar. 1992'ye kadar eğlence yerlerinde tek başına ve Yasemin Yalçın ile 2'li; Müjdat Gezen, Cenk Koray, Ayşen Gruda ile toplu komedi gösterilerinde yer aldı. TRT 1 özel eğlence programlarında Ayşen Gruda ve Yasemin Yalçın ile sürekli komediler yazdı ve oynadı. Amerikalı yönetmen Leo Eaton'un Türkiye'de çekilen "Time Line" adlı dizisinde rol aldı. Yusuf Kurçenli'nin ödüllü "Karartma Geceleri" önemli filmlerinden biridir.

2000 yılında İstanbul'da Müjdat Gezen'in sahneye koyduğu "7 Kocalı Hürmüz" müzikalinde "Laz Koca" karakterini canlandırdı. 2001'de Haldun Dormen'in "Bir Kış Öyküsü" müzikalinde rol aldı. Aynı yıl TRT 2'de "Satırarası" programının güldürü bölümlerini sundu. Avustralya'ya döndü. 2002'de "Ekrandaki Mürkçemiz" (Bilge Karınca); 2009'da "Bir Aktörün Serüvenleri" ve "Ay Mandalina" (MitosBoyut) adlı kitapları yayınlandı. 2009-10 sezonunda "Yaşasın Deliler!" adlı tek kişilik güldürüsünü Kadıköy'de Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda sergiledi. 2009 yılından itibaren 3 sezon "Geniş Aile" dizisinde, 2012 yılında Ata Demirer'in "Berlin Kaplanı"'da rol aldı.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 13:16
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