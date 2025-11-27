Uzmandan uyarı: Gıda zehirlenmesi dakikalar içinde ağırlaşabilir

Uzman Dr. Mehmet Uluğ, gıda zehirlenmelerinin çoğunlukla hijyen eksikliği ve kontamine yiyeceklerin tüketiminden kaynaklandığını belirterek özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklığı zayıf bireylerde tablonun ağır seyredebileceğini vurguladı. Uluğ, şiddetli ishal, yüksek ateş, kanlı dışkı ve belirgin sıvı kaybı belirtilerinde vakit kaybetmeden hastaneye başvurulması gerektiğini söyledi. Özel Ümit Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Uluğ, gıda zehirlenmesi konusunda bilgilendirmede bulundu. Bakteri, virüs veya parazit gibi mikroorganizmaların toksinleri veya sporları ile kontamine olmuş yiyeceklerin tüketilmesinin gıda zehirlenmesine yol açtığını anlatan Dr. Uluğ, benzer tablonun hijyenik olmayan su tüketimi sonrası da görülebileceğini söyledi. Mikropların nasıl bulaştığını anlatan Dr. Uluğ, "Bunların içinde norovirüs ve rotavirüs ilk sırada yer alır. Bakteriler arasında ise Salmonella ve Escherichia coli (E. coli) öne çıkar. Parazitler, özellikle hijyenik olmayan su ve gıda tüketiminin yaygın olduğu bölgelerde daha sık görülür" diye konuştu.