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Tiyatro sokağa indi

Amasya’nın Merzifon ilçesinde çocuklar gezici sokak tiyatrosu ile buluşturuldu.

06 Ağustos 2019 Salı 13:19
Tiyatro sokağa indi

Amasya’nın Merzifon ilçesinde çocuklar gezici sokak tiyatrosu ile buluşturuldu.


Sosyal Belediyecilik anlayışı çalışan Merzifon Belediyesi Gezici Sokak tiyatrosu projesi kapsamında 10 mahalledeki çocukları tiyatro ile buluşturacak. Şimdiye kadar 4 mahallede sokağa inen tiyatro toplamda 10 mahallede çocuklarla buluşacak.


Etkinliğin ilk sokak sahnesi Eski Cami Mahallesi’ne kuruldu. Amasya İris Tiyatrosu oyuncuları çocukları eğlendirirken eğitici temalı oyunlar sergilendi. Oyunlarda, mahallede bir cüzdan bulunduğunda nasıl davranmalı, mahallede yaşlılara karşı neler yapılmalı gibi temalı konular sergilendi. Eski Cami Mahallesi çocukları kadar mahalle sakinlerinin de ilgi gösterdiği gezici sokak tiyatrosunun Merzifon’a bağlı mahalleler sonrası köylerde de yaz tatili boyunca gösterimde bulunacağı öğrenildi.


Proje yaz tatili boyunca devam edecek, mahallelerdeki tiyatronun ardından gösteriler köylerde devam edecek.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 13:19
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