Tiyatro Sanatçısı Haşim Akten Müslüman Kürtlere sordu: Dinsiz bir terör devleti mi? İnancınla hür yaşayacağın Türkiye mi?

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

"Barış Pınarı Harekatı'nın dünyayı şaşırtan başarısının ardından herkesin gözünden kaçan bir gerçeği, PKK’nın kurduğu siyasi ayağı HDP’ye oy verenler gördü mü acaba?" diye soran Akten, "HDP’nin vekilleri, 'Biz sırtımızı PYD’ye, YPG’ye dayıyoruz.' diye apaçık açıklama yaparak meydan okumuşlardı. HDP'li bir yönetici, 'PKK sizi tükrüğünde boğar.' demişti ama öyle kaçtılar ki kahraman Mehmetçik onların yüzüne tükürmek için hiçbirini bulamadı." ifadelerini kullandı.

'PKK nereye hakim olursa dini sembolleri yok ediyor'

Tel Abyad'ın TSK tarafından kontrol altına alınmasından sonra yıllardır duyulmayan ezan sesinin kentte yeniden yükseldiğini hatırlatan Akten, şunları söyledi:

"Peki Tel Abyad’da şanlı Türk Bayrağı kahraman Mehmetçiklerimiz tarafından şehirdeki göndere çekilince ne oldu biliyor musunuz? Dört yılı aşkındır kılınamayan Cuma namazı hürce kılındı. Hatta savaş karargahına çevirdikleri kilisede ayinler tekrar başladı. Yani PKK nereye hakim olursa dini ve dinin sembollerini ortadan kaldırıyor. Namaz yasak, ezan yasak, cami yasak. Kilise yasak, kilisede ayin yasak. Bunu hepimiz biliyoruz zaten ama beş vakit namazını kılan, Cuma namazlarını aksatmayan ve sözde özerklik veya sözde Kürt devleti hayaliyle yaşayan Müslüman Kürt kardeşlerimiz bu gerçeği görmediler mi? Eğer destekledikleri bu hain ve dinsiz ve din düşmanı PKK bir devlet kuracak olursa din yasaklanacak, ezan yasaklanacak, Cuma namazı yasaklanacak. İsrail'in güvenliği için ABD’nin uşaklığını yapacaklar. Ne uğruna? Hani bunlar komünistti. Hani komünistler anti Amerikancıydı. Bunlar komünist bile olamazlar. Bunlar her şeylerini bir hiç uğruna satacak kadar şerefsizler. Bir Müslüman nasıl bunlarla beraber olabilir? Anlamak mümkün değil. Bölgedeki ilim sahibi olduğunu iddia eden mollalar (tabii ki devletimizden yana olanlar hariç) bunu göremiyorlarsa yazıklar olsun. İlim şeytanda da vardır ama samimiyet ve ihlas ancak inananlardadır."

'Namussuz bir terör devleti mi? Hür bir Türkiye mi?'

"Ey Kürt kardeşim! Dinsiz ve hatta dine düşman, ırz ve namus tanımayanların kurup yönetecekleri bir terör devleti mi? Yoksa ay yıldızlı bayrağın altında inancınla, namusunla yaşayacağın bir Türkiye mi? Cepheye giderken şehadete 'Allah Allah' nidalarıyla koşarak giden kahraman askerlerin ülkesinde gururla yaşamak mı? Yoksa dağa kaldırdıkları kızların ırzına geçen, küçücük çocukları ön cephelerde ölüme gönderen, kapitalist, emperyalist, kendi çıkarlarından başka hiçbir insanı umursamayan, dünyada milyonların ölümünü gerçekleştiren, Orta Doğu'da sadece İsrail'in hayallerini gerçekleştirmesi için çalışan Amerika'nın emir eri olan bir avuç eşkiyanın yanında yer almak mı doğrusu? Bir Müslüman olarak bunu düşünmeli değil misiniz? Oy verdiğiniz HDP’nin PKK’nın veya Suriye’deki kolu YPG veya PYD’nin siyasi kolu olduğunu bilmeyeniniz var mı?"