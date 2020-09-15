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Aktüel Tiyatro gösterimleri ile opera ve bale temsilleri il hıfzıssıhha kurullarının kararları dışına alındı
Aktüel

Tiyatro gösterimleri ile opera ve bale temsilleri il hıfzıssıhha kurullarının kararları dışına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 21:26:02 -
Tiyatro gösterimleri ile opera ve bale temsilleri il hıfzıssıhha kurullarının kararları dışına alındı

ANKARA (AA) - Tiyatro gösterimleri ile opera ve bale temsillerinin il hıfzıssıhha kurullarının kararları dışına alındığı bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarımız ile yaptığımız değerlendirmeler neticesinde açık ve kapalı alanlarda sahnelenecek tüm tiyatro gösterimleri ile opera ve bale temsilleri Bakanlığımızca 23.06.2020 tarihinde yayımlanan 'Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi'ndeki kurallara uyulmak koşulu ile il hıfzıssıhha kurullarınca alınan kararların kapsamı dışına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

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