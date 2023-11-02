  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Tiyatro devam ediyor! Macron'dan 'Hafıza Dosyası' talimatı
Dünya

Tiyatro devam ediyor! Macron'dan 'Hafıza Dosyası' talimatı

Yeniakit Publisher
2023-11-02 07:45:00 -
Tiyatro devam ediyor! Macron'dan 'Hafıza Dosyası' talimatı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "hafıza dosyası" olarak isimlendirilen Cezayir'deki Fransız sömürgeciliği dönemi (1830-1962) dosyalarına yönelik çalışmaların sürdürülmesinin gerektiğini vurguladı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Fransız sömürgeciliğine karşı yapılan "Cezayir Kurtuluş Devrimi'nin" 69'uncu yıl dönümü münasebetiyle Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’a tebrik mesajı gönderdi.

Macron mesajında, Tebbun’a ve Cezayir'e daha fazla refah dileyerek Cezayir Anlaşması'nın imzalanmasıyla güçlenen yakınlaşma kapsamında iki ülkenin aynı hedefleri paylaştığını ifade etti.

Fransız sömürgeciliği dönemi dosyalarına dikkati çeken Macron, Tebbun ile birlikte atadığı ortak komite bünyesinde, hafıza dosyasına ilişkin çalışmaların sürdürülmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, geçen yıl, Cezayir-Fransa ortak tarihçiler komitesinin, ülkesinin Fransız sömürge döneminin (1830-1962) incelenmesi için görevlendirildiğini açıklamıştı.

Bağımsızlık mücadelesi 8 yıl sürdü

Fransa’nın Cezayir'deki 132 yıllık sömürgesi, 1 Kasım 1954’te başlayan ve 8 yıl süren bağımsızlık mücadelesinin ardından son buldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cezayir makamlarına göre, Fransız sömürgesi, ülkenin servetinin yağmalanması ve ulusal kimliğini yok etme girişimlerinin yanı sıra arkasında 5 milyondan fazla şehit bıraktı.

Fransız sömürgeciliğinin Cezayir'deki suç dosyası, iki ülke arasındaki ilişkileri on yıllardır etkileyen en önemli konuların başında geliyor.

Cezayir, ilişkilerin tamamen normalleşmesini bu sorunun çözümüne bağlarken, Fransa sorunu görmezden gelmeye devam ediyor.

Uzak durun! Erdoğan, Macron'a açık açık söyledi
Uzak durun! Erdoğan, Macron'a açık açık söyledi

Gündem

Uzak durun! Erdoğan, Macron'a açık açık söyledi

Lağım Macron yine ağzını açtı
Lağım Macron yine ağzını açtı

Dünya

Lağım Macron yine ağzını açtı

Her suçlu olay mahalline tekrar gelirmiş! Macron da geldi
Her suçlu olay mahalline tekrar gelirmiş! Macron da geldi

Gündem

Her suçlu olay mahalline tekrar gelirmiş! Macron da geldi

Son dakika! Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Gazze'ye kara harekatı İsrail için hata olur!
Son dakika! Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Gazze'ye kara harekatı İsrail için hata olur!

Dünya

Son dakika! Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Gazze'ye kara harekatı İsrail için hata olur!

Macron, İsrail'i uyardı: Hata olur
Macron, İsrail'i uyardı: Hata olur

Dünya

Macron, İsrail'i uyardı: Hata olur

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Cino

Soytarılar bak adam 130 yıl sömürmüş yapmadığı işkence, öldürmediği adam, tecavüz etmediği kadın kalmamış hala bir özürü çok görüyor. Nede olsa müslüman değil mi. Yahudiler konu olsaydı şimdi adamların ayaklarını öpüyor olurlardı

Fransa ve avrupa

Dinleri imanları para Fransa'nın 2 milyon cezayirliyi öldürdüler.hadi inuvgectik Fransa'da Cezayirli sayısı çok doğru dürüst milletvekilleri savunan kişileri yok aynı şey Fas içinde geçerli.yahudler Ermeniler top koşturuyor fransada
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23