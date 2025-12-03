Tivibu’nun keyif üssü “Android TV Kutu” ile televizyon izleme deneyimi zenginleşiyor

Türk Telekom’un yenilikçi televizyon platformu Tivibu, kullanıcılarının ihtiyaçlarına yanıt veren teknolojiler sunmaya devam ediyor. Tivibu, müşterilerine özel geliştirdiği ürün ve hizmetleriyle izleme alışkanlıklarını kolaylaştıracak yeni nesil çözümler sunuyor.

Tivibu “Android TV Kutu” ile akıllı televizyon deneyimi ek ücret ödemeden yeni bir seviyeye taşınıyor

Kullanıcılarına sadece Tivibu içeriklerini değil aynı zamanda popüler dijital platformlara erişim imkânı sunan “Android TV Kutu”, televizyonları yeniden keşfedilebilir hale getiriyor. Eski veya akıllı olmayan televizyonları modern, hızlı ve akıllı bir eğlence merkezine dönüştüren cihaz, kullanıcı dostu Tivibu ara yüzü ve yüksek performanslı donanım ve yazılımıyla fark yaratıyor. Tivibu “Android TV Kutu”ları, yüksek çözünürlükte (4K) yayın kalitesi, Bluetooth kumanda gibi özellikleriyle birlikte Google Play uygulama mağazasındaki uygulamaları kullanıcılarıyla buluştururken; Tivibu’nun vazgeçilmezi 7 güne kadar geri alma ve geçmiş yayınları tekrar izleme olanaklarıyla kullanıcı deneyimini zirveye taşıyor. Üstelik Tivibu aboneleri bu ürüne paket ücretleri dışında ek bir ücret ödemeden sahip olabiliyor.

Tivibu’nun keyif üssü “Android TV Kutu” reklam filmiyle tanıtıldı

Tivibu, akıllı televizyon deneyimi sunduğu “Android TV Kutu”yu yeni reklam filmiyle tanıttı. Tivibu’nun zengin içerik dünyasının çeşitliliğine ve Android TV Kutu’nun sunduğu imkanlara vurgu yapılan reklam filminde, kullanıcıların indirip kişiselleştirebildiği uygulamalar, taşınabilir kullanım avantajları ve internet bağlantısının olduğu her yeri “keyif üssü”ne dönüştürme özelliği öne çıkarıldı. Ayrıca filmde, hediye edilen YouTube Premium üyeliği hediyesi ve kampanya avantajları yer aldı.