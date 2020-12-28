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Ekonomi Tivibu Seç İzle'nin şampiyonu "Kral Şakir" oldu
Ekonomi

Tivibu Seç İzle'nin şampiyonu "Kral Şakir" oldu

Tivibu'da yıl boyunca Seç İzle klasöründe yüzde 30 ile en çok çocuk içerikleri izlendi - Tivibu'nun 2020 izlenme rakamlarına göre Seç İzle klasöründeki yapımlar 99 milyon, Kırmızı Halı klasöründekiler ise 1 milyon 200 bin izlenme adedine ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 11:39:44 -
Tivibu Seç İzle'nin şampiyonu "Kral Şakir" oldu

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom Tivibu'da 2020'nin izlenme şampiyonu Kral Şakir olurken, Seç İzle içerik klasörleri, 100 milyondan fazla kez izlendi.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Tivibu, yıl boyunca yerli ve yabancı yüzlerce yapımı izleyiciyle buluşturmaya devam etti.

Tivibu’nun sinema kanallarında, Seç İzle, Kırmızı Halı ve dönemsel klasörlerinde yayınlanan yapımlarla izleyici sınırsız sinema, belgesel ve dizi keyfi yaşarken, Tivibu'nun 2020 izlenme rakamlarına göre Seç İzle klasöründeki yapımlar 99 milyon, Kırmızı Halı klasöründekiler ise 1 milyon 200 bin izlenme adedine ulaştı.

Tivibu'da yıl boyunca Seç İzle klasöründe yüzde 30 ile en çok çocuk içerikleri izlenirken, Seç İzle içerik klasörleri, 100 milyondan fazla kez izlendi.

Listede yüzde 14 ile dizi yapımları ikinci sırada yer alırken, üçüncü sıraya yüzde 12 ile komedi yerleşti.

En çok izlenen yapımların zirvesinde de "Kral Şakir Oyun Zamanı" konumlandı.

Seç İzle'nin ilk 10 yapımı, "Kral Şakir Oyun Zamanı, Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili, Salgın, Otel Transilvanya 2, Tom and Jerry Show, Deliha 2, Maide'nin Altın Günü, Bizim Köyün Şarkısı, Kocaayak ve Oğlu, Madagaskar 3: Avrupa'nın En Çok Arananları" olarak sıralandı.

Tivibu'nun 2020 sonuçlarına göre Kırmızı Halı klasöründe en çok izlenen tür yüzde 51 ile animasyon oldu.

İkinci sırada yüzde 18 ile aksiyon-macera, üçüncü sırada yüzde 9 ile dram türü yer alırken, Karlar Ülkesi (Frozen) isimli animasyon ise Kırmızı Halı'nın en çok izleneni olarak öne çıktı.

Kırmızı Halı klasörünün en çok izlenen 10 filmi ise, "Karlar Ülkesi, Karlar Ülkesi II, Moana, Joker, İnanılmaz Aile 2, Arabalar, Recep İvedik 6, Arabalar 2, Kirpi Sonic, Malefiz: Kötülüğün Gücü." oldu.

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