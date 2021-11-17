Tivenik tarifi, nasıl yapılır? Kolay tivenik tarifi

Türk mutfağından gül böreğinin yapılışına oldukça benzeyen tikvenik; şeker, tarçın, ceviz ve bal kabağının mükemmel birleşiminden oluşuyor. Peki Tivenik nasıl yapılır? İşte Tivenik tarifi...

Malzemeler

4 adet yufka

1 kg. bal kabağı(kabuğu soyulmuş)

1 su bardağı şeker

1 su bardağı ceviz içi (ince çekilmiş)

1 tatlı kaşığı tarçın

1 çay bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı pudra şekeri

Yapılışı

Bal kabağını geniş bir kase içine rendeleyin. Şeker, ceviz ve tarçını bal kabağına ekleyerek karıştırın. Yufkaları yarım ay oluşacak şekilde tam ortadan kesin. 8 adet yarım ay şeklinde yufka elde etmiş olacaksınız. Bir fırça ile yufkaların iç yüzeyini kaplayacak şekilde sıvı yağ sürün. Ardından bal kabaklı harcı yufkanın içine eşit bir şekilde yerleştirin ve rulo şeklinde sarıp, gül gibi dolayın. Doladığınız ilk yufkayı yağlı kağıt koyduğunuz bir fırın tepsisine veya 30 cm çapında yağlanmış borcamın ortasına yerleştirin. Diğer yufkalara da sıvı yağ sürün ve iç harcını koyarak rulo şeklinde sarın. Ortaya yerleştirdiğiniz yufkayla birleştirerek dizin. Birleştirdiğiniz yufkalar gül böreği gibi tepsiye dizilmiş olmalı. Elinizdeki yufkalar bittiğinde kalan sıvı yağı böreğin en üst kısmına bir fırça ile sürün. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstü kızarana dek yaklaşık 30-40 dakika kadar pişirin. Servis etmeden önce üzerine pudra şekeri serpin. Afiyet olsun