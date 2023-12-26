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Sağlık Titreşimli hap daha az yedirecek!
Sağlık

Titreşimli hap daha az yedirecek!

Yeniakit Publisher
2023-12-26 14:28:00 - 2023-12-26 14:57:49
Titreşimli hap daha az yedirecek!

Bilim adamları daha az yemekle doyacağımız titreşimli bir hap geliştirdi. Yemekten önce yutulan hap, titreşerek sinir sistemine sinyaller gönderiyor ve tokluk hissine neden olan hormonların salgılanmasını sağlıyor.

Bilim adamları daha az yemekle doyacağımız titreşimli bir hap geliştirdi. Yemekten önce yutulan hap, titreşerek sinir sistemine sinyaller gönderiyor ve tokluk hissine neden olan hormonların salgılanmasını sağlıyor.

TİTREYEREK BEYNİ TETİKLİYOR

Yemek yemeden önce alınan hapın midedeki gerginlik reseptörlerini çalıştırdığı ve bunun da vücudun burada yemek varmış gibi davranmasına neden olduğu belirtiliyor. Hap titremeye başladığında, merkezi sinir sistemine vagus sinir aracılığıyla gönderilen sinyaller tokluk hissine neden olan çeşitli hormonların düzeylerinin artmasına ve açlık hissine neden olanların azalmasına yol açıyor. Yutulan kapsülün içine yerleştirilmiş bir pil tarafından çalıştırılan titreşimler, mide asidinin hapın etrafındaki zarı eritmesiyle veya bir zamanlayıcıyla tetiklenebiliyor.

VİTAMİN TABLETİ BÜYÜKLÜĞÜNDE

Araştırmacılar, yaklaşık olarak vitamin tableti büyüklüğündeki hapların, kilo verme ameliyatına gerek kalmadan, müdahalesiz, geçici bir tedavi sunduğunu ve vücuttan diğer katı atıklarla birlikte boşaltım sistemi yoluyla atılabildiğini söylüyor. Araştırmacılar ilerleyen dönemde insanların sürekli olarak bu hapı almasını engellemek için benzer fonksiyona sahip bir implantın mideye yerleştirilmesinin mümkün olabileceğini savunuyor.

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