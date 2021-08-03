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Dünya Titanik'in buzdağı ziyaretçilerin üzerine devrildi!
Dünya

Titanik'in buzdağı ziyaretçilerin üzerine devrildi!

ABD’nin Tennessee eyaletinde bulunan Titanik müzesindeki dekor buzdağının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 22:57:00 -
Titanik'in buzdağı ziyaretçilerin üzerine devrildi!

ABD’nin Tennessee eyaletinde yer alan Pigeon Forge ilçesinde bulunan Titanik müzesindeki dekor buzdağı ziyaretçilerin üzerine devrildi. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı. Müzenin sahipleri olan Mary Kellogg Joslyn ve John Joslyn, kazanın dün meydana geldiğini belirterek, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı. Kazanın ardından müze geçişi süreyle kapatılırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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