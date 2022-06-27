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Ekonomi TİSK'ten asgari ücrete zam açıklaması: Hazırız
Ekonomi

TİSK'ten asgari ücrete zam açıklaması: Hazırız

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, asgari ücrete yapılması planlanan zam için "Tüm taraflara çözüm olacak formüller için işbirliğine hazırız" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-27 12:12:00 -
TİSK'ten asgari ücrete zam açıklaması: Hazırız

Asgari ücret 2022'nin Ocak ayında 4 bin 253 lira olarak açıklanmıştı. Artan enflasyonla asgari ücretlinin alım gücü düşünce bu kararın güncellenmesi için girişim başlatıldı.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'ndan (TİSK) Başkanı Burak Akkol, geçen hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret etmişti.

Asgari ücretle ilgili yol haritasının bugün Kabine toplantısının ardından açıklanması bekleniyor.

"Biz de masada olacağız"

Bu noktada görüşme trafiği artarken TİSK'ten yapılan açıklamada, "Tüm taraflara çözüm olacak formüller için işbirliğine hazırız. Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak bir toplantıda masada olacağız. Asgari ücretle ilgili olası bir değerlendirmeye olumlu yaklaşacağız." denildi.

 

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Yorumlar

Tisk

Ne işe yarıyor?

Mustafa

Asgari ücret yaşam destek üniteleri, birimleri oluşturulsun, yüksek cirolu kar elde eden firmalar taşeron üzerinden eleman çalıştırıp asgari ücret vererek kul hakkına giriyor, taşeronla al gülüm ver gülüm geçiniyorlar.
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