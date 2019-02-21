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TİSAŞ yerli silahları Şanlıurfa Tarım Fuarı’nda tanıttı

TİSAŞ Trabzon Silah Sanayi, ürettiği yerli silahları Şanlıurfa Gıda ve Tarım Fuarı’nda tanıttı.

21 Şubat 2019 Perşembe 18:22
TİSAŞ yerli silahları Şanlıurfa Tarım Fuarı’nda tanıttı

TİSAŞ Trabzon Silah Sanayi, ürettiği yerli silahları Şanlıurfa Gıda ve Tarım Fuarı’nda tanıttı.


Şanlıurfa’da bu yıl 6’ıncısı düzenlenen Gıda ve Tarım Fuarı’na Türkiye’nin dört bir yanından firmalar katıldı. 21-24 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen fuarda ürettiği milli silahları tanıtan TİSAŞ Trabzon Silah Sanayi’nin standına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


TİSAŞ Trabzon Silah Sanayi Bireysel Müşteri Temsilcisi Durmuş Ali Arıkan, Şanlıurfa’da tarım fuarına katılmaktan son derece mutlu olduklarını belirterek, şirket olarak piyasaya sürdükleri yeni model tabancalara yoğun bir ilgi olduğunu söyledi. Arıkan, “Trabzon Silah Sanayi, 1993 yılında kuruldu. 11 bin metrekare alan üzerine inşa edilen fabrikada faaliyet gösteriyor. Şanlıurfa’da bulunan Gıda ve Tarım Fuarı’nda standımızı açtık. Tüm vatandaşlarımızın yerli üretim olan silah çeşitlerini gelip görmelerini bekliyoruz. Türkiye çapında 18 ilde servislerimiz mevcuttur. Bütün vatandaşlarımız rahatlıkla bu servislere gidip arızalı olan silahlarının her türlü tamirini yapabilir” ifadelerini kulandı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 18:22
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