Tiroid hastalığı emzirmeyi olumsuz etkiler mi?

Tiroid bezleri vücudun gelişmesini ve normal çalışmasını sağlar. Tiroid bezlerin yavaş ya da hızlı çalışması durumu bir hastalıktır. Hamilelik döneminde anne adayının tiroid bezleri yavaş çalışıyorsa; bebeğin anne karnındaki gelişimi olumsuz etkilenir. Şayet trioid hızlı çalışıyorsa annenin erken doğum ve düşük riski vardır. Bu nedenle gebelik planlayan kadınlar mutlaka bebek sahibi olmadan önce gerekli tahlilleri yaptırmalıdır.

Hamilelik esnasında tiroid hastalığı meydana gelebilir mi?

Normal seyreden gebelik döneminde de trioid rahatsızlığı ortaya çıkabilir.

Bebek için zararlı mı?

Anne karnındaki bebek ilk üç ay annesinin tidoid hormon yapısını kullanır. 3. aydan sonra bebek kendi hormonunu üretse de annesine yine bu konuda büyük bir ihtiyaç duyar. Bu nedenle annenin gebelik boyunca kontrollerini ihmal etmemesi son derece önemli.

Hipotiroidi belirtileri nelerdir?

Hipotiroidi; tiroid bezinin yeteri çalışmaması durumudur.

Yorgunluk

Kabızlık

Cilt kuruluğu

Yüzde şişkinlik

Soğuğa karşı hassasiyet

Hipertiroidi belirtileri nelerdir?

Hipertiroidi; tiroid bezlerinin hızlı çalışması durumudur.

Ellerin titremesi

Kalp çarpıntısı

Yorgunluk

Terleme

Isı hassasiyetinde artış

Tiroid sorunu emzirmeyi etkiler mi?

Tiroid sorunu olan annenin süt oluşumu son derece güçtür. Bu dönemde anne tiroid tedavisi görebilir ve kullandığı ilaçlar sütünün artmasına yardımcı olur. Bu dönemde annenin bebeğini emzirmesinde hiçbir sakınca yoktur.