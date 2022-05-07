Tırnaklarınızın yıpranmasını önleyecek püf noktalar! Tırnaklar nasıl törpülenir?

Bakımlı ve güçlü tırnakların sırrı, düzenli olarak bakım yapmaktan geçer. Hem kadın, hem de erkekleri yakından ilgilendiren tırnak bakımı, özellikle kuaför ve güzellik merkezlerinin en çok ilgi gören bölümüdür.

Tırnaklar nasıl törpülenir?

Öncelikle tırnakları hazırlamak için hazırlanan ılık bir suya tırnaklar bastırılır ve 5 dakika kadar bekletilir. Böylece tırnaklar yumuşayacaktır. Yumuşayan tırnaklarınız törpüleme işlemi için hazır! Tırnakları törpülemeye kenarlardan değil ortadan başlayın. Parmaklarınıza uygun tırnak şeklinize göre şekil vermeye ortadan başlayarak seri fakat yumuşak darbeler uygulanır.

Tırnak Kırılması Neden Olur?

Tırnak kırılmalarının en yaygın nedeni vitamin eksikliğidir.

Kolonya, ıslak mendil gibi kimyasal ürünler aşırı kullanıldığında tırnak derisine zarar verir ve tırnaklar tahriş olur.

Kalıp sabun yerine sıvı sabun kullanmak da tırnak kırılmasına neden olur.

Soğuk havalarda deri yüzeyinde çatlamalar görülür. Bu durum tırnaklar için de geçerlidir.

Oje tırnağın sertleşmesini sağlasa da, çok sık kullanıldığında tırnak kırılmasına neden olabilir.

Evde Tırnak Bakımı Nasıl Yapılır?

Tırnak bakımını yapmadan önce bir kabın içerisine ılık su koyun ve tırnaklarınızı bu suda 15 dakika bekleyin.

Yumuşayan tırnaklar için ikinci adım kesme ve törpüleme işlemidir. Tırnaklarınızın kenarlarını çok bastırmadan törpüleyin.

Tırnak bakımı için törpünün ardından ölü derileri kesme işlemine geçin. Tırnak diplerinde bulunan ölü derileri nazikçe çıkartın.

Tırnak bakımını haftada 2 kez uygulayın. Tırnaklarınıza nemlendirici krem ile masaj yapın.

Kış aylarında tırnaklarınızı korumak için eldiven takın.

Tırnaklarınıza oje sürdükten sonra bir kat cila uygulayın. Bu sayede daha sert ve güçlü bir görünüm kazandırabilirsiniz.

Tırnaklarınızın yıpranmasını önleyecek püf noktalar!

Nemlendirmeyi unutma

Tırnaklarınız sürekli çatlıyorsa mutlaka nemlendirici kullanmalısınız. Nemlendirilen tırnaklar güçlü ve parlak olur.

Eldiven kullanın

Konut işleri yaparken tırnaklarınız yıpranmama ihtimali sıfır! Paklık materyallerine, sıcak suya maruz kalan tırnaklar çok çabuk yıpranmakta. Bu yüzden bu işlerinizi yaparken kesinlikle eldiven kullanmalısınız.

Tırnaklarınız hava alsın

Gün çok oje sürmekten kaçının! Hava almayan tırnak güçsüzleşir ve çatlar. Tırnaklarınızın hava almasına müsaade verin. Sürdüğünüz ojeleri uzun mühlet tırnağınızda tutmayın.

Yumuşak törpü

Sağlıklı tırnaklar için törpü seçimi çok önemli! Sert törpülerden kaçının. Yumuşak ”buff” ismi verilen törpüleri tercih edin.

Tırnakları Güçlendirmek İçin Doğal Yöntemler

Elma Sirkesi

Tırnakları yumuşatmak, güçlendirmek ve uzamasını hızlandırmak için en etkili yöntemlerin başında elma sirkesi gelir. Bir su bardağı ılık suyun içine bir yemek kaşığı elma sirkesi ekleyin. Tırnaklarınızı bu suya batırarak hafifçe masaj yapın.

Limon Suyu

Tırnakları güçlendirmesiyle bilinen limon suyu, tırnaklarda oluşan çatlakları ve lekeleri giderir. Özellikle tırnak sararmasına iyi gelmesiyle bilinir. Ilık suyun içerisine yarım limon sıkın. Tırnaklarınızı suyun içinde bekletin. Limon kabukları ile tırnaklarınızı ovalayın.

Zeytinyağı

Tırnakları nemlendirme ve besleme konusunda en iyi malzeme ise zeytinyağıdır. E vitamini bakımından zengin olan zeytinyağı, tırnakların sağlıklı bir şekilde uzamasını sağlar. Tırnakların üzerine temiz bir pamukla sıcak zeytinyağı sürün ve 10 dakika masaj yapın.