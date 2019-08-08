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Tırnak mantarından kurtulmak bu yöntemle mümkün!

Sıkça görülen tırnak mantarını doğal yöntemlerle düzeltmek mümkün. Peki ama nasıl? Bütün detaylar haberimizde gizli...

08 Ağustos 2019 Perşembe 15:17
Tırnak mantarından kurtulmak bu yöntemle mümkün!

Uzun süre havasız kalan ayaklarınız terler ve mantarlar için elverişli bir ortam oluşur. Mantar ayağa yerleştikten sonra kurtulması oldukça zordur. Piyasada satılan ve yüzlerce liraya alınan ilaçlar ancak mantarı kontrol altına alır. Aslında, sadece doğal yöntemler kullanarak mantardan kurtulmak oldukça kolay.

Tırnak mantarından kurtulmak için ihtiyacınız olan malzemeler karbonat ve elma sirkesidir. Yani şu an mutfağınızda bulunan doğal şifa kaynaklarıyla, bu can sıkıcı problemden kolayca kurtulabilirsiniz. İşte tarif:

Malzemeler

  • 4 – 5 yemek kaşığı karbonat
  • 1 bardan elma sirkesi
  • Su
  • Kağıt havlu

Hazırlanışı ve Uygulanışı

Ayaklarınızı sokabileceğiniz kadar suyun içerisine elma sirkesi ve karbonatı ekleyin. 15 dakika boyunca bekletin ve ardından kağıt havlu ile kurulayın. Günde 2 kere tekrarlamanız halinde sirke mantarı yok edecek, karbonat ise başka bölgelere tutunmasını ve yayılmasını engelleyecektir.

Kaynak: meraklımelehat.com

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 15:17
  1. mantar
  2. Ayak mantarı
  3. tırnak mantarı
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