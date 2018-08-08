Tırnak mantar hastalığından korunmak için neler yapmak gerekir?
Tırnak mantar hastalığından korunmak için neler yapılması gerekir? İşte tırnak mantar hastalığından korunmak için yapmanız gerekenler...08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:29
Tırnak mantar hastalığından korunmak için alınacak genel önlemler:
* Su, sabun ve deterjanlarla yapılacak işlerde mutlaka eldiven kullanılmalı,
* Her yıkmadan sonra eller veya ayaklarla birlikte tırnaklar da iyice kurulanmalı ve koruyucu kremler sürülmeli,
* Tırnak altında biriken kirler, sabunlu su ve yumuşak bir fırçayla temizlenmeli,
* Dar, kapalı, havalanması iyi olmayan ve tırnaklara bası yapan ayakkabı ve terlikler giyilmemeli,
* El, ayak veya kasıkta mantar enfeksiyonu varsa mutlaka tedavi edilmeli, tedavi ihmal edilmemelidir.
* Ayakkabı, terlik çorap gibi giysiler başkalarıyla ortak kullanılmaktan kaçınılmaldır.
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