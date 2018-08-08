Tırnak mantar hastalığından korunmak için neler yapmak gerekir?

Tırnak mantar hastalığından korunmak için alınacak genel önlemler:

* Su, sabun ve deterjanlarla yapılacak işlerde mutlaka eldiven kullanılmalı,

* Her yıkmadan sonra eller veya ayaklarla birlikte tırnaklar da iyice kurulanmalı ve koruyucu kremler sürülmeli,

* Tırnak altında biriken kirler, sabunlu su ve yumuşak bir fırçayla temizlenmeli,

* Dar, kapalı, havalanması iyi olmayan ve tırnaklara bası yapan ayakkabı ve terlikler giyilmemeli,

* El, ayak veya kasıkta mantar enfeksiyonu varsa mutlaka tedavi edilmeli, tedavi ihmal edilmemelidir.

* Ayakkabı, terlik çorap gibi giysiler başkalarıyla ortak kullanılmaktan kaçınılmaldır.