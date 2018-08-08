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Tırnak mantar hastalığından korunmak için neler yapmak gerekir?

Tırnak mantar hastalığından korunmak için neler yapılması gerekir? İşte tırnak mantar hastalığından korunmak için yapmanız gerekenler...

08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:29
Tırnak mantar hastalığından korunmak için neler yapmak gerekir?

Tırnak mantar hastalığından korunmak için alınacak genel önlemler:

* Su, sabun ve deterjanlarla yapılacak işlerde mutlaka eldiven kullanılmalı,

* Her yıkmadan sonra eller veya ayaklarla birlikte tırnaklar da iyice kurulanmalı ve koruyucu kremler sürülmeli,

* Tırnak altında biriken kirler, sabunlu su ve yumuşak bir fırçayla temizlenmeli,

* Dar, kapalı, havalanması iyi olmayan ve tırnaklara bası yapan ayakkabı ve terlikler giyilmemeli,  

* El, ayak veya kasıkta mantar enfeksiyonu varsa mutlaka tedavi edilmeli, tedavi ihmal edilmemelidir.

* Ayakkabı, terlik çorap gibi giysiler başkalarıyla ortak kullanılmaktan kaçınılmaldır.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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