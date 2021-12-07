  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Tırnak batmasını önlemek için altın kurallar
Kadın - Aile

Tırnak batmasını önlemek için altın kurallar

En sık tesadüfülen ayak meselelerinden biri olan tırnak batması; parmakta kızarıklık, şişlik ve sızı şikayetlerine neden olabiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 17:03:00 - 2021-12-07 17:04:41
Tırnak batmasını önlemek için altın kurallar

Tırnak batması cildin yana ya da içeri doğru uzamasıdır. Genelde ayak başparmağında görülür, ender de olsa el tırnaklarında ortaya çıkabilir. Tırnak batması genelde konutta rehabilitasyon edilebilir, ancak sızı şiddetliyse veya dağılırsa bir uzmana müracaat etilmelidir. 

Tırnak batmasını önlemek için altın kurallar

Tırnaklarınızı çok kısa kesmeyin

Dar ve sivri burun ve topuklu ayakkabılardan uzak durun

Bir süre terlik, sandalet türü parmağınızı açıkta bırakan ayakkabılar kullanın

Ayaklarınızı kuru tutmaya özen gösterin

Yalnızca pamuklu çorap kullanın ve günlük değiştirin

Eğer tırnak batması, yürümenize engel oluyorsa; her akşam sadece ayaklarınız için kullanacağınız bir kabın içine elma sirkesi ve su karışımı ekleyin. Bu karışım içinde ayaklarınızı 15 dakika kadar bekletin. Elma sirkesinde bulunan maddeler, tırnak batması olan parmağı rahatlatacaktır.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
4. Kayseri Kitap Fuarı minik ziyaretçileri ile dolup taşıyor
Kültür - Sanat

4. Kayseri Kitap Fuarı minik ziyaretçileri ile dolup taşıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından dördüncüsü düzenlenen Kayseri Kitap Fuarı, kitapseverler tarafından yoğun ilgi görürken, fuarın en ..
Bakan Soylu duyurdu: PKK'nın sözde sorumlusu öldürüldü!
Gündem

Bakan Soylu duyurdu: PKK'nın sözde sorumlusu öldürüldü!

Terör örgütü PKK'nın sözde Gap-Rıha Eyalet Sorumlusu "Rubar" kod adlı Ferhat Tunç öldürüldü. Haberi Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yap..
Dünya

"Askeri müdahale şart" diyen İsrail'den savaş çağrısı!

İsrailli yetkililer İran ile müzakereler yerine bu ülkeye doğrudan askeri müdahalede bulunulmasını istedi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay