Tırnak batmasını önlemek için altın kurallar
En sık tesadüfülen ayak meselelerinden biri olan tırnak batması; parmakta kızarıklık, şişlik ve sızı şikayetlerine neden olabiliyor.
Tırnak batması cildin yana ya da içeri doğru uzamasıdır. Genelde ayak başparmağında görülür, ender de olsa el tırnaklarında ortaya çıkabilir. Tırnak batması genelde konutta rehabilitasyon edilebilir, ancak sızı şiddetliyse veya dağılırsa bir uzmana müracaat etilmelidir.
Tırnak batmasını önlemek için altın kurallar
Tırnaklarınızı çok kısa kesmeyin
Dar ve sivri burun ve topuklu ayakkabılardan uzak durun
Bir süre terlik, sandalet türü parmağınızı açıkta bırakan ayakkabılar kullanın
Ayaklarınızı kuru tutmaya özen gösterin
Yalnızca pamuklu çorap kullanın ve günlük değiştirin
Eğer tırnak batması, yürümenize engel oluyorsa; her akşam sadece ayaklarınız için kullanacağınız bir kabın içine elma sirkesi ve su karışımı ekleyin. Bu karışım içinde ayaklarınızı 15 dakika kadar bekletin. Elma sirkesinde bulunan maddeler, tırnak batması olan parmağı rahatlatacaktır.