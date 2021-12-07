Tırnak batması cildin yana ya da içeri doğru uzamasıdır. Genelde ayak başparmağında görülür, ender de olsa el tırnaklarında ortaya çıkabilir. Tırnak batması genelde konutta rehabilitasyon edilebilir, ancak sızı şiddetliyse veya dağılırsa bir uzmana müracaat etilmelidir.

Tırnak batmasını önlemek için altın kurallar

Tırnaklarınızı çok kısa kesmeyin

Dar ve sivri burun ve topuklu ayakkabılardan uzak durun

Bir süre terlik, sandalet türü parmağınızı açıkta bırakan ayakkabılar kullanın

Ayaklarınızı kuru tutmaya özen gösterin

Yalnızca pamuklu çorap kullanın ve günlük değiştirin

Eğer tırnak batması, yürümenize engel oluyorsa; her akşam sadece ayaklarınız için kullanacağınız bir kabın içine elma sirkesi ve su karışımı ekleyin. Bu karışım içinde ayaklarınızı 15 dakika kadar bekletin. Elma sirkesinde bulunan maddeler, tırnak batması olan parmağı rahatlatacaktır.