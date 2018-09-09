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Tırmandığı yamaçta mahsur kaldı, itfaiye yardımına koştu

B'nın İnegöl ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte çıktığı doğa gezisi sırasında tırmandığı yamaçta kalan Ahmet Karaca (17), itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

09 Eylül 2018 Pazar 18:25
Tırmandığı yamaçta mahsur kaldı, itfaiye yardımına koştu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ahmet Karaca, Hamza Yiğit, Hüseyin Pamuk ve Kamil Atmaca, doğa gezisi için ilçenin kırsal Cerrah Mahallesi'ndeki dağlık alana gitti. Bir süre doğada gezen gençler, daha sonra köy yolundan tepenin yamacına tırmanmak istedi. Otlara tutunarak, sırayla tırmanmaya başlayan gençlerden 3'ü rahatlıkla çıkarken, bastığı toprağın kayması sonucu paniğe kapılan Ahmet Karaca, 50 metrelik yamacın ortalarında kaldı. Arkadaşlarının haber vermesiyle İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri, olay yerine sevk edildi. İhbarla gelen itfaiye görevlileri, mahsur kalan genci kurtarmak için çalışma başlattı. Halatla yamaçtan inen itfaiye eri, diğer ipi gencin beline bağladı. Yukarı çekilen Ahmet Karaca, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Karaca, "Buraya tırmanmaya başladık. Ben mahsur kaldım. Çıkmaya çalışırken, toprak kaymaya başladı. Ayaklarım da sızlamaya başlayınca öylece kaldım. İtfaiyeciler yetişip, kurtardı" diyerek teşekkür etti.

 

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 18:25
  1. Bursa
  2. İnegöl
  3. Tırmandığı yamaçta mahsur kaldı
  4. itfaiye kurtardı
  5. çıktığı yerden inemedi

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