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Aktüel Tırların çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Aktüel

Tırların çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 00:29:00 -
Tırların çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde iki tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Sivas-Erzincan kara yolunun İmranlı ilçesi Beğendik köyü yakınlarında S.D. (33) yönetimindeki 16 AUP 067 plakalı tır ile karşı yönden gelen Ç.Y. (40) idaresindeki 07 AFE 058 plakalı tır çarpıştı.

Kazada tır sürücüleri ile Ç.Y'nin aracında bulunan F.E. (33) yaralandı.

Yaralılar İmranlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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