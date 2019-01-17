Tırla yolcu otobüsü çarpıştı! 4 kişi yaralandı İzmir'de meydana gelen trafik kazasında tırla yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İzmir'den Turgutlu yönüne giden Erdal Acar'ın (38) kullandığı 45 TL 088 plakalı otobüs, Halilbeyli Kavşağı yakınlarında, Kemal Derici (41) idaresindeki 35 GA 7665 plakalı tırla çarpıştı. Hayati tehlikeleri bulunmuyor Kazada, tır sürücüsü Kemal Derici ile otobüsteki yolculardan Yahya Özkan (17), Tolga Gün (27) ve Onur Okan (17) yaralandı. Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.