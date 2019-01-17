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Tırla yolcu otobüsü çarpıştı! 4 kişi yaralandı

İzmir'de meydana gelen trafik kazasında tırla yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

17 Ocak 2019 Perşembe 16:48
Tırla yolcu otobüsü çarpıştı! 4 kişi yaralandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İzmir'den Turgutlu yönüne giden Erdal Acar'ın (38) kullandığı 45 TL 088 plakalı otobüs, Halilbeyli Kavşağı yakınlarında, Kemal Derici (41) idaresindeki 35 GA 7665 plakalı tırla çarpıştı.

Hayati tehlikeleri bulunmuyor

Kazada, tır sürücüsü Kemal Derici ile otobüsteki yolculardan Yahya Özkan (17), Tolga Gün (27) ve Onur Okan (17) yaralandı.

Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 16:48
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  5. Turgutlu Devlet Hastanesi

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