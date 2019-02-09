TIR'la çarpıştı! Karayolunda feci kaza
Nevşehir-Kayseri karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi feci şekilde can verdi.09 Şubat 2019 Cumartesi 09:19
Kaza, Nevşehir-Kayseri karayolu 18. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nevşehir istikametinden Kayseri istikametine gitmekte olan 46 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen kargo TIR'ına çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken otomobil içerisinde bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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