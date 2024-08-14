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Yerel TIR'la çarpışan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendi
Yerel

TIR'la çarpışan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendi

Yeniakit Publisher
2024-08-14 16:08:00 -
TIR'la çarpışan otomobil yaklaşık 50 metre sürüklendi

Çorum'un Alaca İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaza, öğle saatlerinde Alaca Emniyet kavşağında meydana geldi.

Çorum'dan Yozgat istikametine seyir halinde olan İbrahim Genç yönetimindeki 27 AEF 640 plakalı Tır, Alaca Emniyet kavşağında tali yoldan ana yola çıkan Musa Nazlı (56) yönetimindeki 19 TZ 364 plaka otomobille çarpıştı.

TIR'la çarpıştıktan sonra savrulan otomobil karayolunda yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra orta refüje çıkarak durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü Musa Nazlı, sürüklenen otomobilin içerisinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı4 üzerine olay yerine Alaca Belediyesi itfaiyesi, 112 sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle otomobil sürücüsü sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulans ile Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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