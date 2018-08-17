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Tirit nasıl yapılır?

Sevilen lezzetlerden tirit nasıl yapılır? Tirit yapmak için hangi malzemeleri kullanmak gerekir?

17 Ağustos 2018 Cuma 23:03
Tirit nasıl yapılır?

MALZEMELER:

1/2 kuşbaşı et

1/2 kg yoğurt

1 demet maydanoz

Bayat ekmek

50 gr tereyağı

2 diş sarımsak

2 soğan

Kimyon

Tuz

TİRİT NASIL YAPILIR?

Tereyağını tencerede eritin.

Eti ilave edip suyunu salıp çekinceye kadar orta ateşte kavurun.

Üzerini 2 parmak geçecek kadar su ve kimyonu katıp etler yumuşayana kadar pişirin.

Bayat ekmeği küp şeklinde doğrayıp fırında kızartın.

Maydanozu temizleyip kıyın.Soğanları soyup piyazlık doğrayın.

Üzerine tuz serpip ovun.Yıkayıp süzün.

Ekmekleri yayvan bir kaba alın eti suyu ile birlikte üzerine dökün.

Sarmısakları soyup ezin ve yoğurda karıştırın.

Sarmısaklı yoğurdu ekmeklerin üzerine dökün.

Soğan ve kıyılmış maydanozu ekleyip servis yapın

Afiyet olsun.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 23:03
  1. tirit

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