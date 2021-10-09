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Gündem TIR'ın yakıt deposunda 87 kilo eroin ele geçirildi
Gündem

TIR'ın yakıt deposunda 87 kilo eroin ele geçirildi

Gaziantep'te polisin arama yaptığı TIR'ın yakıt deposunda 87 kilogram eroin ile 30 kilogram afyon sakızı ele geçirildi, 1 kişi de gözaltına alınarak emniyete gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 10:21:00 -
TIR'ın yakıt deposunda 87 kilo eroin ele geçirildi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi girişindeki uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan TIR'da arama yaptı. TIR'ın yakıt deposuna gizlenen 87 kilogram eroin ve 3 kilogram afyon sakızı ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, TIR sürücüsünü gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.

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