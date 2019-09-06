Tırın dorsesi yan yattı, trafik durma noktasına geldi Küçükçekmece’de seyir halindeki bir tırın dorsesi, yükün savrulmasıyla yan yattı.

Küçükçekmece’de seyir halindeki bir tırın dorsesi, yükün savrulmasıyla yan yattı. Devrilmemesi için dorse köprü korkuluklarına bağlanırken, trafik durma noktasına geldi.

Edinilen bilgilere göre, Küçükçekmece Papaz köprüsü üzerinde ip yüklü tırın sürücüsü Hasan T. seyir halindeyken dorsenin yan yattığını gördü. Köprü üzerinde aracı durduran sürücü, durumu polis ekiplerine bildirdi. Yan yatan dorse, halat yardımıyla devrilmemesi için köprü korkuluklarına bağlandı.

Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Tırın kaldırılması için olay yerine vinç gelmesi bekleniyor.

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