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TIR'ın çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

Manisa’nın Salihli ilçesinde kavşakta TIR'ın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

12 Eylül 2018 Çarşamba 21:42
TIR'ın çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

Kaza, ilçede çok sayıda yaralamalı ve ölümlü trafik kazasının meydana geldiği Denizli-Akhisar yolu Taytan Işıklı Kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir yönünden Gölmarmara yönüne giden Erol K. idaresindeki 42 BY 663 plakalı tır, Taytan'tan Salihli yönüne giden Osman Özdoğan (75) idaresindeki 45 SA 758 plakalı motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Özdoğan, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 21:42
  1. Denizli
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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