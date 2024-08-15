Tırın altında kalan motosikletli feci şekilde can verdi

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Orhan Dengiz Bulvarı’ndan Atatürk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’ne dönüş yapan E.A. idaresindeki 33 ATC 853 plakalı tır, aynı istikametten merkez istikametine seyir halinde olan sürücüsünün henüz kimliği tespit edilemeyen 35 AY 5330 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü tırın altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede motosiklet sürücüsünün tırın altında kalarak hayatını kaybettiğini belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından motosiklet sürücüsünün cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde tırın sağa dönüş yapmak istediği sırada motosiklet sürücüsünün düz gitmek isterken tırın sağ tarafından çarpması sonucu motosiklet sürücüsünün tırın altında kaldığı anlar yer alıyor.

Polis ekiplerince tır sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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