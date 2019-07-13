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TIR'ın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi

Kayseri'de park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobil, TIR dorsesinin altına girerek kağıt gibi ezildi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 17:58
TIR'ın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi

Kayseri Toki Demokrasi mahallesi Gül sokak üzerinde meydana gelen kazada 38 GJ 990 plakalı otomobil, park halinde bulunan 38 AAY 092 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin bir kısmı dorsenin altına girdi.

Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu hurdaya dönen otomobilden çıkarılan sürücü, yaralı olarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ise, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 17:58
  1. Kayseri
  2. Trafik kazası
  3. otomobil TIR'ın altına girdi
  4. korkunç kaza

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