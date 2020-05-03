  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Tire'deki çekirgelerle nasıl mücadele edileceği açıklandı

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İzmir'in Tire ilçesinde görülen çekirgeler hakkında yaptığı açıklamada komşu ülkelerde görülen zararlı 'çöl çekirgesi'nden farklı olduğunu, çekirgelerin görüldüğü alanlarda kimyasal mücadele yapılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 05:29:00 -
Tire'deki çekirgelerle nasıl mücadele edileceği açıklandı

İzmir'in Tire ilçesinde görülen çekirgeler hakkında açıklama yapan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çekirgelerin komşu ülkelerde görülen zararlı 'çöl çekirgesi'nden farklı olduğunu, çekirgelerin görüldüğü alanlarda kimyasal mücadele yapılacağını bildirdi.

Tire'nin ışıklar ve Yenioba Mahallelerinde görülen çekirge türüne dair açıklama yapan İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çekirgelerin komşu ülkelerde görülen zararlı 'çöl çekirgesi' türünden değil, 'yeşil çekirge' türünden olduğunu bildirdi. Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, "Çekirgeler özel mülk olmayan sahalarda ortaya çıkarak, kültür bitkilerine yayılmak suretiyle önemli ölçüde zarar oluşturabilmektedir. Çiftçilerin bağ, bahçe ve tarlalarında olmayan; hazine arazileri, meralar, köy ortak alanları sahalarda devlet yardım mücadelesi şeklinde mücadele yapılmaktadır. Bu kapsamda İl Müdürlüğümüz öncülüğünde Tire İlçe Müdürlüğümüz teknik elemanları tarafından, Işıklar ve Yenioba Mahallelerinde çekirge bulaşık alan tespit edilmiş ve kimyasal mücadele yapma kararı alınmıştır. Hava şartları da göz önünde bulundurularak 5 Mayıs Salı günü sabah saatlerinde çekirgenin görüldüğü köylerde kimyasal mücadele yapılacak ve zararlının önüne geçilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı