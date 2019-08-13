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Tire Kaymakamı Tanrıseven’den sürücü ve yolculara çikolata ı̇kramı

I·zmir’in Tire I·lc¸esi Kaymakamı Hasan Tanrıseven, Kurban Bayramında ilçe merkezinde kahvehanede oturan vatandaşların bayramını kutlayarak şeker ikram etti.

13 Ağustos 2019 Salı 14:49
Tire Kaymakamı Tanrıseven’den sürücü ve yolculara çikolata ı̇kramı

I·zmir’in Tire I·lc¸esi Kaymakamı Hasan Tanrıseven, Kurban Bayramında ilçe merkezinde kahvehanede oturan vatandaşların bayramını kutlayarak şeker ikram etti. Trafik denetlemelerine de katılan Kaymakam Tanrıseven, görev yapan jandarma, polis ile sürücülere c¸ikolata ikram ederek bayramlas¸tı.


Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven, Kurban Bayramında trafik ekiplerinin ve yolcuların bayramını kutladı. Vatandas¸lara c¸ikolata ikram ederek bayramlarını tebrik eden Kaymakam Tanrıseven’e vatandas¸lar da büyük ilgi go¨sterdi.


Tanrıseven, ilk olarak Tire Cumhuriyet Meydanında otobüs ile yolculuk yapacak olan vatandas¸ların bayramını kutladı. Ardından emniyet ve jandarma ekipleri ile birlikte yol kontrolü yapan Tanrıseven, güvenlik güçleri ve sürücülere c¸ikolata ikram etti. Sürücü ve yolcularla tek tek sohbet eden Kaymakam Tanrıseven’e vatandas¸lar da teşekkür etti.


Polis uygulama noktasından ayrılan Tire İlc¸e Kaymakamı Hasan Tanrıseven, daha sonra jandarma bölgesinde trafik uygulamasına katıldı. Burada sürücü ve askerlerle tek tek bayramlas¸an Tanrıseven, daha sonra uygulamaları denetledi.


Kurban Bayramı ic¸in hazırlıklara gu¨nler öncesinden bas¸ladıklarını so¨yleyen Kaymakam Tanrıseven, “Bayram tatili ic¸in Tire Kaymakamlıgˆı olarak hazırlıklarımızı günler öncesinden tamamladık. Bayram nedeni ile ilc¸ede yas¸anacak olan nu¨fus ve trafik yoğunluğunu dikkate alarak gerek asayis¸ gerek sağlık konusunda tedbirlerimizi aldık. Ben de Tire Kaymakamı olarak bayramda mesai yapan kolluk kuvvetlerimizin ve vatandas¸ımızın bayramını kutladım. İns¸allah Tire’de hep birlikte huzur ic¸erisinde bir bayram gec¸irecegˆiz. Bu vesile ile tüm vatandas¸larımızın Kurban Bayramını kutluyor, yolculuğa c¸ıkacak ve yolculukta olan vatandas¸larımıza da kazasız belasız bir bayram gec¸irmelerini temenni ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 14:49
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