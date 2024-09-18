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Yerel Tırdan yola saçılan malzemeler yolu kapattı
Yerel

Tırdan yola saçılan malzemeler yolu kapattı

Yeniakit Publisher
2024-09-18 19:48:00 -
Tırdan yola saçılan malzemeler yolu kapattı

Bursa-Karacabey yolunda kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarptı. Tırın dorsesinden yola saçılan otomobil malzemeleri nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Kaza, Karacabey-Bursa Yolu üzeri Karacaoba Başköy Akçalar Kavşağı mevkiinde meydana geldi.

Plakası öğrenilemeyen tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Dorsede bulunan otomobil yedek parçaları yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza sebebiyle yol trafiğe kapanırken, yaklaşık 7 kilometre kuyruk oluştu.

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