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Gündem TIR'a çarpan araç hurdaya döndü
Gündem

TIR'a çarpan araç hurdaya döndü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin TIR'a çarpması sonucu 1 kişi ölürken, 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 02:07:00 -
TIR'a çarpan araç hurdaya döndü

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda Ankara yönüne giden Sedat Ö. idaresindeki 41 AGB 527 plakalı otomobil, Hatipköy mevkisinde aynı istikamette seyreden Halil Y'nin kullandığı 42 PF 583 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dorsenin altına giren otomobilde sıkışan otomobil sürücüsü Sedat Ö. ve yanındaki Ahmet D. (24) itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Sedat Ö. Kocaeli Devlet, Ahmet D. ise Seka Devlet Hastanesine sevk edildi. Ahmet D. hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, yolun Ankara istikametinde trafik akışı kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Araçların çekilmesinin ardından tüm şeritler tekrar ulaşıma açıldı.

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