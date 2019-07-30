TIR zırhlı polis aracına çarptı: 2 yaralı Erzurum'da tırın park halindeki zırhlı polis aracına çarpması sonucu yaralanan 1'i polis 2 kişi tedavi altına alındı.

Erzurum'un Horasan ilçesinde tırın park halindeki zırhlı polis aracına çarpması sonucu 1'i polis 2 kişi yaralandı. İranlı Allahvirdi Ebrahimzadeh yönetimindeki tır, Horasan ilçesindenKöprüköy istikametine seyir halindeyken, aynı güzergahta arıza nedeniyle güvenlik şeridinde park halinde bekleyen Ağrı Diyadin İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli A.K'nin içinde bulunduğu zırhlı polis aracına çarptı. Kazada tır sürücüsü Ebrahimzadeh ile polis memuruA.K. yaralandı. Ambulanslarla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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