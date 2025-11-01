  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Tır otomobile çarptı: Çok sayıda yaralı var
Gündem

Tır otomobile çarptı: Çok sayıda yaralı var

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Tır otomobile çarptı: Çok sayıda yaralı var

Samsun’un Kavak ilçesinde tırın otomobile çarptı. 4 kişinin yaralandığı yürekleri ağza getiren kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Uçanlar mevkisinde, Samsun istikametine seyir halinde olan O.K. idaresindeki 06 DNY 780 çekici plakalı tır, önünde ilerleyen B.C. idaresindeki 06 BHL 260 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil kontrolden çıkarak yolda savruldu. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Belediye Başkanı Kaza Yaptı!
Belediye Başkanı Kaza Yaptı!

Yerel

Belediye Başkanı Kaza Yaptı!

Korkunç kaza! Takla atarak şarampole uçtu! O anlar kamerada
Korkunç kaza! Takla atarak şarampole uçtu! O anlar kamerada

Yerel

Korkunç kaza! Takla atarak şarampole uçtu! O anlar kamerada

Edirne'de cinayet gibi kaza: Önce çarptı sonra üzerinden geçti!
Edirne'de cinayet gibi kaza: Önce çarptı sonra üzerinden geçti!

Yerel

Edirne'de cinayet gibi kaza: Önce çarptı sonra üzerinden geçti!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23