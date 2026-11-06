  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Nedim Şener yazdı: Özgür Özel'e 100 bin dolarlık rüşvet iddiasında yeni ayrıntı! Bakan Bak duyurdu: KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları açıklandı Kaşınıyorlar: Savaş gemileri Türkiye'ye karşı harekete geçti Orman yangınları nasıl azaldı? Bakan Yumaklı açıkladı Ali Karahasanoğlu'ndan Barış Terkoğlu'na zor soru: “Para trafiğini neden gizledin?” Erdoğan'dan fon soruşturmasında kararlılık mesajı: “Bu mikrobu temizleyeceğiz!” Azerbaycan'da başörtüsü yasağı özel okullara da sıçradı! 6 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi 6 Kasım 2021: Kemal Sandıkçı'nın vefatı (Akademisyen) Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandıktan sonra Gürlek'ten mesaj: “Yanlış yapanla vedalaşırız!”
Yerel Tır ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Yerel

Tır ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Tır ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 81 EB 786 plakalı otomobil, D-100 kara yolu kenarındaki tesisten yola çıkan H.A. (33) idaresindeki 53 EK 301 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan A.E.B. (23), A.E.B. (19), K.M.K. (23) ve Erkan Bayraktar (53) yaralandı.

Atkaracalar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Bayraktar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralılar ise buradaki müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Hassa’da trafik kazası: 3 yaralı
Hassa’da trafik kazası: 3 yaralı

Yerel

Hassa’da trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı
Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı

Yerel

Elazığ’da trafik kazası: 1 yaralı

'Kurgu trafik kazası' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
'Kurgu trafik kazası' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Yerel

'Kurgu trafik kazası' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23