TIR durağa daldı! Ölü ve yaralılar var Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kontrolden çıkan TIR, yol kenarında bulunan durağa daldı. Kazada durakta bekleyen 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yol kenarında bulunan durağa daldı. Kazada durakta bekleyen 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza, bugün öğle saatlerinde Pamukova ilçe merkezinde meydana geldi. Bilecik yönüne giden TIR, bir anda sürücüsünün kontrolünden çıkarak durağa girdi. TIR, üst geçidin ayağına çarparak çarparak durdu. Kazayı görenler yardıma koşarken, 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi geldi. Kazada can pazarı yaşanırken 2 kişinin öldüğü belirlendi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. TIR’ın altında başka kişilerin olma ihtimaline karşı araştırma yapıldı. Yaralanan 4 kişiye müdahalede bulunulurken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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