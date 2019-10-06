0553 313 94 23

TIR durağa daldı! Ölü ve yaralılar var

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kontrolden çıkan TIR, yol kenarında bulunan durağa daldı. Kazada durakta bekleyen 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

06 Ekim 2019 Pazar 13:12
TIR durağa daldı! Ölü ve yaralılar var

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yol kenarında bulunan durağa daldı. Kazada durakta bekleyen 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Pamukova ilçe merkezinde meydana geldi. Bilecik yönüne giden TIR, bir anda sürücüsünün kontrolünden çıkarak durağa girdi. TIR, üst geçidin ayağına çarparak çarparak durdu.

Kazayı görenler yardıma koşarken, 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi geldi. Kazada can pazarı yaşanırken 2 kişinin öldüğü belirlendi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. TIR’ın altında başka kişilerin olma ihtimaline karşı araştırma yapıldı. Yaralanan 4 kişiye müdahalede bulunulurken, ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 13:12
  1. Bilecik
  2. Sakarya'nın Pamukova ilçesi
  3. 112 Acil

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Tarifi tutturulamayan' ekmeğin ünü ilçe sınırlarını aştı
    1. 'Tarifi tutturulamayan' ekmeğin ünü..
    2. YPG destekçisi Brett McGurk'ten..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
    4. 500 milyon TL değerindeki araçlar..
    5. "Gidin ve küffara söyleyin,..
    6. Ege'deki 2 ada satışa çıkarıldı
    7. Kaftancıoğlu'nun yardımcısı gözaltına..
    8. Tarihçi Mustafa Armağan'ın acı günü
    9. Bayern Münih'e Hoffenheim dur dedi! 2-1
    10. Premier Lig'de Liverpol dolu dizgin!..
    11. ABD Maslahatgüzarı Bakanlığa çağrıldı
    12. ABD, Arabistan'ı İran'a mecbur etti
    13. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna:..
    14. Suriye'nin kuzeyinde hareketli anlar!..
    15. Beşiktaş'tan gönderilmişti! Belçika'da..
    16. Anca poz verirsiniz... Kendi gemisini..
    17. Hikmet Karaman'dan istifa yorumu:..
    18. Alişan'ın görüntüsü sosyal medyada..
    19. Avcı’dan 6 futbolcuya olumsuz rapor!
    20. TIR durağa daldı! Ölü ve yaralılar var
    21. BBP’de Olağan MKYK Toplantısı yapıldı!
    22. Ahlaksız kadın gözaltına alındı
    23. Emniyette yeni dönem! Artık bu görüntü..
    24. Büyük tepki çekmişti! O vicdansız..
    25. Irak’ta protestolar büyüyor!..
    26. MHP'den ABD Büyükelçiliğine sert tepki
    27. Irak Meclis Başkanı: Ben de sokağa..
    28. TBMM'de bu hafta
    29. Frigya'da turist sayısı giderek..
    30. Okullara dadanan çetelere geçit yok!..
    İngiltere'den ilginç Tugay Kerimoğlu itirafı
    İngiltere'den ilginç Tugay Kerimoğlu itirafı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğalgaz ve petrol müjdesi! 'Üretime başladık'
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğalgaz ve petrol müjdesi! 'Üretime başladık'
    Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bildi! Sebahattin Önkibar fena sıktı
    Bahçeli'nin rahatsızlığını fırsat bildi! Sebahattin Önkibar fena sıktı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'de üreteceğiz
    Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'de üreteceğiz
    Muhalifler ilk kez tek çatı altında toplandı
    Muhalifler ilk kez tek çatı altında toplandı

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    Erdoğan'la ilgili gelen notu görünce konuşmasını yarıda kesmişti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
    Erdoğan'la ilgili gelen notu görünce konuşmasını yarıda kesmişti! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 tartışmalarına son noktayı koydu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 50+1 tartışmalarına son noktayı koydu