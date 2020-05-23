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Tır dorsesindeki otomobillerin yakıt deposunda 144 litre sıvı uyuşturucu ele geçirildi

Bolu'da ele geçirilen uyuşturucunun, jandarmanın bugüne kadar ülke genelinde ele geçirdiği en yüksek miktarda sıvılaştırılmış metamfetamin olduğu belirtildi

Yeniakit Publisher
2020-05-23 15:37:42 -
Tır dorsesindeki otomobillerin yakıt deposunda 144 litre sıvı uyuşturucu ele geçirildi

ANKARA (AA) - Bolu İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, bir tırın dorsesinde taşınan üç otomobilin akaryakıt deposuna gizlenmiş 144 litre sıvı uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri istihbarat çalışmaları sonucunda sıvı uyuşturucu taşıdığı belirlenen tırı takibe aldı.

Gerçekleştirilen operasyonla tırın dorsesinde taşınan 3 otomobilin akaryakıt depolarına gizlenmiş 144 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen uyuşturucu, jandarma ekiplerince bugüne kadar ülke genelinde ele geçirilen en yüksek miktarda sıvılaştırılmış metamfetamin oldu.

Açıklamada, operasyona ait görüntülere de yer verildi.


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