TIR beton bariyere çarptı: Yaralılar var
Bolu'da TIR'ın beton bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
D-100 kara yolundan Abant Tabiat Parkı istikametine seyreden Bertan Ü. idaresindeki 06 Z 3219 plakalı tır, Ömerler köyü mevkisinde yol kenarındaki beton bariyere çarptı. Kazada, araçtan yola savrulan sürücü ile tırdaki Abdullah Ü. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Abant Tabiat Parkı yolu, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.