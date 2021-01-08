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Yerel TIR alt geçide sıkıştı
Yerel

TIR alt geçide sıkıştı

Konya'dan İzmir'e saman getiren TIR, 4 metrelik alt geçide sıkıştı.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 07:25:00 -
TIR alt geçide sıkıştı

Olay, gece saatlerinde İzmir'in Konak ilçesi, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda meydana geldi. Konak'tan Balçova yönüne gitmekte olan Muhammed Emin Alpkan (25) yönetimindeki 33 CDE 73 plakalı saman yüklü TIR, 33 CDE 74 plakalı dorsesi ile birlikte 4 metre yüksekliğindeki Konak Alt Geçidinde sıkıştı.

Sıkışma nedeniyle dorsede bulunan samanlar yola saçılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince çevre güvenliği sağlandı. Yola saçılan samanlar adrese çağırılan belediye personellerince toplanarak olay yerinden kaldırıldı.

Öte yandan, samanların Konya’dan getirildiği ve Seferihisar ilçesine götürülmek istendiği öğrenildi.

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