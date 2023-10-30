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Gündem TİP'lilerden mahkemede Can Atalay provokasyonu! Arbede çıkarttılar...
Gündem

TİP'lilerden mahkemede Can Atalay provokasyonu! Arbede çıkarttılar...

Yeniakit Publisher
2023-10-30 19:02:00 -
TİP'lilerden mahkemede Can Atalay provokasyonu! Arbede çıkarttılar...

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Can Atalay kararı beklendiği sırada beraberindeki avukatlarla birlikte mahkeme kalemine girmek isteyerek provokasyon çıkarttı.

AYM, Yargıtay'a posta koydu!

Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılıp tutuklanan ve Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay, ‘seçilme ve siyasi faaliyette bulunma’ ve ‘kişi hürriyeti ve güvenliği’ hakkının ihlal edildiğini öne sürerek Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuruda bulunmuştu. Yargıtay'a adeta posta koyan AYM, yapılan bireysel başvuruda hak ihlali olduğu kararını oy çokluğuyla vermişti.

Ayrıca hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için başvurucu Atalay'ın yeniden yargılanmasına başlanması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi şeklindeki işlemlerin yerine getirilmesi için kararı İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

Hadsizlikle provokasyon çıkarttılar, arbede yaşandı!

Kararın gönderildiği 13.Ağır Ceza Mahkemesi'nin kalemine Can Atalay'ın avukatlarının yanı sıra TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TİP Milletvekilleri Sera Kadıgil ve Ahmet Şık girmek istedi. Kaleme girmek isteyince arbede çıktı. Çıkan arbede sonrası güvenlik önlemleri alındı, heyet ise Can Atalay'a ilişkin kararı görüşmeye devam ediyor.

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