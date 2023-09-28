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Siyaset TİP'lilerden Gezi isyanı! Ankara'ya yürüyecekler
Siyaset

TİP'lilerden Gezi isyanı! Ankara'ya yürüyecekler

Yeniakit Publisher
2023-09-28 23:24:00 - 2023-09-28 23:49:58
TİP'lilerden Gezi isyanı! Ankara'ya yürüyecekler

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Hatay'dan Ankara'ya cezaları onan gezi kalkışmacıları için yürüyeceklerini duyurdu.

8 sanığın yargılandığı Gezi Parkı davasında Yargıtay 3. Ceza Dairesi, aralarında Gezi kalkışmacılarından Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay ile Gezi finansörü Osman Kavala'nın da bulunduğu 5 ismin cezasını onadı.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Yargıtay'ın Gezi davasında 5 ismin cezasını onamasına karşı 1 Ekim günü Hatay'dan Ankara'ya yürüyeceklerini söyledi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan TİP'li Baş, şunları söyledi:

"Başta Hatay milletvekilimiz Can Atalay olmak üzere, hapis cezaları onanan tüm Gezi tutsakları nezdinde emekçi halkımızın özgürlüğüne dönük yargı darbesini kabul etmiyorum. Özgürlük için, 1 Ekim günü Hatay'dan Ankara'ya doğru ilk adımımı atacağım. Yalnız olmadığımı, olmadığımızı biliyorum. Saray da öğrenecek!"

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