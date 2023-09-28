TİP'lilerden Gezi isyanı! Ankara'ya yürüyecekler
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Hatay'dan Ankara'ya cezaları onan gezi kalkışmacıları için yürüyeceklerini duyurdu.
8 sanığın yargılandığı Gezi Parkı davasında Yargıtay 3. Ceza Dairesi, aralarında Gezi kalkışmacılarından Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay ile Gezi finansörü Osman Kavala'nın da bulunduğu 5 ismin cezasını onadı.
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Yargıtay'ın Gezi davasında 5 ismin cezasını onamasına karşı 1 Ekim günü Hatay'dan Ankara'ya yürüyeceklerini söyledi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan TİP'li Baş, şunları söyledi:
"Başta Hatay milletvekilimiz Can Atalay olmak üzere, hapis cezaları onanan tüm Gezi tutsakları nezdinde emekçi halkımızın özgürlüğüne dönük yargı darbesini kabul etmiyorum. Özgürlük için, 1 Ekim günü Hatay'dan Ankara'ya doğru ilk adımımı atacağım. Yalnız olmadığımı, olmadığımızı biliyorum. Saray da öğrenecek!"