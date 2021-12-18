TİP'li Sera Kadıgil'den TBMM'de saygısızlık! Fuat Oktay'ın konuşması sırasında şarkı açtı
Türkiye İşçi Partisi (TİP) vekili Sera Kadıgil, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın TBMM'de yaptığı konuşması sırasında şarkı açarak saygısızlık yaptı.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) vekili Sera Kadıgil, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın TBMM'de yaptığı konuşmayı provoke etmeye çalıştı. TİP'li vekil, Oktay'ın konuşması sırasında şarkı açarak Genel Kurul salonuna dinletti.
Meclis Genel Kurulu'nda 2022 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde kürsüde Cumhurbaşkanı Fuat Oktay'ın konuşması sırasında TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü skandala imza attı.
Oktay'ın konuşması sırasında şarkı açtı
Kadıgil, Fuat Oktay'ın konuşması sırasında cep telefonundan açtığı 'Yalan' ve 'Palavra' şarkılarını mini hoparlör ile Genel Kurul'a yansıttı.
Mini hoparlörü eliyle yukarıya kaldıran Kadıgil'e AK Parti milletvekilleri sıralara vurarak tepki gösterdi.
TBMM Başkanı Şentop'un uyarısını dinlemedi
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Kadıgil'i müziği kapatması için uyararak "Kimse Meclis'in huzurunu bozamaz" dedi.
Kadıgil oylama sonucu ceza aldı
Kadıgil'e oylama sonucu Genel Kurul'un işleyişini bozduğu gerekçesiyle kınama cezası verildi.
"Korsan demokrasi olmaz, diktatörlüktür bu"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşmasına devam etmek için kürsüye çıkarak yaşananları değerlendirdi. Oktay, "Korsan demokrasi olmaz, diktatörlüktür bu. Bu Meclis Genel Kurulu'ndaki milletvekillerine saygısızlıktır. Haziran 2023'te göreceğiz, hakeme gideceğiz. Milletimiz size hakkettiğinizi verecek. Sizleri Genel Kurul'da halkın idaresinin temsil edildiği salonda demokrasiye davet ediyoruz. Bizim sesimizi kesmeyeceksiniz" diye konuştu.