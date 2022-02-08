TİP'li Sera Kadıgil'den HDP'li Oya Ersoy'un 'gericilik' hakaretine destek!

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Bir yandan zamları bahane ederek sokağa çıkma hazırlıklarına başlayan muhalefet, diğer yandan dini değerleri hedef alarak inançlı insanları kışkırtmaya çalışıyor.

Regaip gecesinde TBMM kürsüsüne çıkıp, "Size neden gerici diyoruz biliyor musunuz? Çünkü sizler beş yüz yıl geride kalmış Osmanlı'yı, bin 500 yıl geride kalmış din esaslı toplum düzenini yeniden hortlatmaya çalışıyorsunuz da ondan." ifadelerini kullanarak Müslümanlara, "gerici" hakaretinde bulunan HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, kamuoyunun tepkisini çekmişti.

HDP'li Ersoy'un sözlerini destekleyen TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil ise, "Oya'nın dediğine yüzde yüz katılıyorum." dedi.

TİP'li Kadıgil, "Bin 500 yıl öncesinin toplumsal kuralları ile yaşamak gericiliktir. Adıyla sanıyla gericiliktir." ifadelerini kullandı.

Sözlerine milli ve manevi değerlere hakaret eden kişilere destek vererek devam eden Kadıgil, şöyle konuştu:

Bu düşüncelerin üzerine bu kadar gidilmesi de bir tesadüf değil. Oya'nın üzerine ne kadar geldiklerine bakın. Sedef şu anda tutuklu. Ortada hiçbir şey yok. Sezen Aksu'ya yaşatılanlar, Gülşen'in kılığına kıyafetine söylenenler ve Oya'nın üzerine gelenler. Bence bu ilericilik gericilik tartışmasının tam odağında kadınlar var. Bu yüzden bu kadar saldırıyorlar.