TİP'li milletvekillerinden küstah çıkış! 'Tek adam önünde hazır ola geçmeyi reddediyoruz'

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 27. Dönem 5. Yasama Yılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ile başladı. TİP milletvekilleri Erkan Baş, Barış Atay, Ahmet Şık ve Saliha Sera Kadıgil Sütlü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuştuğu Yeni Yasama Yılı Açılış toplantısına katılmadı.

Açılış öncesinde TBMM'de basın açıklaması yapan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

'Tek adam önünde hazır ola geçmeyi reddediyoruz'

"Birazdan bir açılış töreni gerçekleşecek. Biz de Türkiye İşçi Partisi olarak, bu açılış töreninde söylenmeyecek, asla söylenmeyecek, ancak maalesef ülkemizin ve TBMM’nin gerçeği olan başlıkları söylemek ve açılış törenine dair aldığımız kararı açıklamak için karşınızdayız." diyen Baş, "Tek adamın önünde hazır ola geçmeyi reddediyoruz." ifadesini kullandı.