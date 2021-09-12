TİP’li Koçak postal yalarken Barış Atay bakın ne yapıyordu

yeniakit.com.tr

Türkiye komünistleri artık farklı bir boyuta ulaştı. Her gün bir komünistin saçma hareketi gündem olmayı başarıyor. Bugün de 12 Eylül'ün darbesinin yıl dönümünde Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) iki isim arasındaki darbe çelişkisi gündem oldu.

KHK ile görevden uzaklaştırılan sözde akademisyen, TİP’li Hakan Koçak, 12 Eylül’ün yıl dönümünde darbe güzellemesi yaptı. Dönemin Başbakanı Adnan Menderes’in 27 Mayıs darbesiyle gözaltına alınması, ardından da idam edilmesini destekleyen Koçak, skandal bir paylaşımda bulundu. Koçak Twitter hesabından, “Epeyce 50'ler okumasından, yazı çiziden, genel okumadan ve üzerine 20 yıllık AKP iktidarı deneyiminden sonra geldiğim nokta: o günlerin ilericileri gibi ben de 27 Mayıs'ı darbe olarak değerlendiremiyorum. Faşizm karşısında öz savunma gücü olmayan toplumun çaresizliğini anlıyorum.” ifadelerini kullandı.

TİP’ten darbe karşıtı paylaşım

Yine bugün TİP’in sosyal medya hesabından darbe karşıtı bir paylaşım yapıldı. Her olumsuzluğu AK Parti’ye bağlamayı adet edinen komünistler, söz konusu mesajda yine hükümeti hedef aldı.

Ayrıca TİP Milletvekili Barış Atay da söz konusu mesajı kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımda, “12 Eylül askeri darbesine teslim olmadık, onun çocuğu AKP'ye, darbeci anlayışına, yasaklarına, baskılarına, dincileşme hamlelerine de teslim olmayacağız. 12 Eylül'le de onun devamcısı Saray Rejimi'yle de hesaplaşacağız.” ifadelerine yere verildi. TİP destekçisi bir komünistin de, söz konusu paylaşımdan sonra paniklediği görüldü.

Yine çelişki

Daha önce komünist Orhan Aydın’ın özgürlük ve demokrasiyi dilinden düşürmediği halde, söz konusu Müslümanların hakları olunca özgürlük ve demokrasi karşıtı kesilmesi Türkiye’nin gündemi haline gelmişti.

Şimdi de TİP içindeki çelişkili açıklamalar, komünistlerin kendi içlerinde bile istikrarı sağlayamadığını kanıtladı.