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Gündem TİP’li Gökhan Zan’a tehdit
Gündem

TİP’li Gökhan Zan’a tehdit

Yeniakit Publisher
2024-02-21 18:32:00 -
TİP’li Gökhan Zan’a tehdit

TİP’ten aday olduktan sonra CHP ve yandaşlarının hedefi haline gelen Gökhan Zan, mafya tarafından 2 kere tehdit edildiğini açıkladı.

 HABER MERKEZİ 

6 Şubat depremlerinin ardından hükümete yönelik sert eleştirileriyle CHP ve şürekâsının sevgisini kazanan ancak TİP’ten aday olarak fonlu medyanın hedefi hâline gelen Gökhan Zan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a yüklendiği için Halk TV’nin sansürüyle karşı karşıya kalan Zan, kendisine adaylıktan çekilmesi için rüşvet teklif edildiğini dile getirdi. Zan, mafya tarafından 2 kere tehdit edildiğini de belirtti.

Zan’ın skandal açıklamaları malum zihniyetin kazanmak uğruna neler yapacağını ortaya koydu.

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